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Biden, İran kaynaklı ulusal acil durumun uzatılmasına karar verdi

ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın ulusal güvenliğe tehdit oluşturmaya devam ettiği gerekçesiyle "ulusal acil durum"un uzatılmasına karar verdi.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 23:51
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Biden, İran kaynaklı ulusal acil durumun uzatılmasına karar verdi

Biden, İran kaynaklı ulusal acil durumun uzatılmasına karar verdi
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(İHA) - Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenliğe tehdit oluşturmaya devam ettiği gerekçesiyle 1995'te ilan edilen İran kaynaklı "ulusal acil durum"un uzatılmasına karar verdiği duyuruldu.

Açıklamada, "İran'ın eylemleri ve politikaları, füzelerin ve diğer asimetrik ve konvansiyonel silahların yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi, bölgesel saldırganlık ağı, terör gruplarına desteği, Devrim Muhafızları Ordusu ile vekillerinin zararlı faaliyetleri nedeniyle ABD'nin ulusal güvenlik, dış politika ve ekonomisine sıra dışı ve olağanüstü tehdit oluşturmaya devam ediyor. Bu nedenlerden dolayı 15 Mart 1995'te ilan edilen ulusal olağanüstü hal, 15 Mart 2023'ten sonra da yürürlükte kalmalıdır" ifadeleri yer aldı.

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