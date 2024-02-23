Biden Putin’e küfür etti, Rusya ABD'ye nota verdi

Kaynak: İHA
Biden Putin’e küfür etti, Rusya ABD'ye nota verdi
ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e küfretmesinin ardından Rusya, ABD'ye nota verdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında küfürlü ifadeler kullanması nedeniyle iki ülke arasında ilişkiler gerildi.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD'ye protesto notası gönderdiklerini açıkladı.

Biden'ın yaptığı konuşmayı da eleştiren Antonov, "Açıkçası, kaba ve küfür gibi açıklamalar, günümüz şartlarında stratejik güvenliği güçlendirmeye hizmet etmiyor" dedi.

BIDEN’DAN PUTİN’E KÜFÜR

Biden, San Francisco kentinde katıldığı bir bağış etkinliğinde bazı liderler nedeniyle nükleer çatışma yaşanması konusunda endişeler olduğunu kaydetmiş ve Putin için “Çılgın o... çocuğu” demişti.

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