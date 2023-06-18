Biden Ukrayna’nın NATO üyeliğini neden kolaylaştırmayacağını açıkladı

Biden, Ukrayna’nın NATO üyeliğini “aynı standartları karşılamaları gerekiyor” gerekçesiyle kolaylaştırmayacağını açıkladı.

Biden Ukrayna’nın NATO üyeliğini neden kolaylaştırmayacağını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Pennsylvania ziyareti öncesi uçağa binmeden, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğini kolaylaştıracak mısınız?" sorusuna Biden, "Hayır. Çünkü aynı standartları karşılamaları gerekiyor. Bu yüzden kolaylaştırmayacağım." yanıtını verdi.

Joe Biden, Ukrayna'nın askeri olarak koordine olma yeteneğini gösterdiklerini, ancak "Sistemleri güvenli mi? Yozlaşmamış mı?" gibi soruların yanı sıra NATO'daki diğer her ülkenin sahip olduğu standardı karşılayıp karşılamadığı konusu gibi bir dizi meselenin olduğuna işaret etti.

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