Biden ve Harris mitinge katıldı: "Birlikte daha güçlüyüz"

Maryland eyaletinde düzenlenen mitingde, Biden ve Harris, hükümetin ilaç fiyatlarını düşürme konusundaki firmalarla yaptığı anlaşmayı tanıtmak üzere sahneye çıktı.

Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan ikili, sahnede birbirlerine sarılarak seçmenlere güçlü bir birlik mesajı verdi.

Başkan Biden, Harris’in başkanlık görevinde büyük başarılar elde edeceğine olan inancını dile getirirken, ilaç fiyatları ve ekonomi başlıklarında Harris ile yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Harris, Biden’a destek ve liderliğinden dolayı teşekkür ederek, ilaç fiyatları konusunda yapılan anlaşmanın mimarının Biden olduğunu vurguladı ve kendi yönetimlerinde başarılı işlere imza attıklarını ifade etti.

Biden, 21 Temmuz'da başkanlık yarışından çekilerek Harris’i destekleyeceğini açıklamıştı.

Aynı hafta içinde Harris, ön seçimlerde seçilen delegelerin oylarıyla Demokrat Partinin resmi başkan adayı olarak belirlenmişti.