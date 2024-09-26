Biden ve Zelenskiy Beyaz Saray'da bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya yaklaşık 8 milyar dolarlık askeri yardım yapılacağını duyurduktan sonra Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşme öncesinde Biden, Zelenskiy’i tekrar ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yaklaşık üç yıldır ABD, özgürlüklerini savunan Ukrayna halkına destek olmak ve Rus saldırganlığına karşı uluslararası bir dayanışma oluşturmak için çalıştı. Yönetimim, Ukrayna’nın bu savaşı kazanması için gerekli desteği sağlamak konusunda kararlı” şeklinde konuştu.

Biden, Ukrayna’nın savaşın başlangıcından bu yana Rusya’nın kontrolündeki toprakların yarısından fazlasını geri aldığını belirterek, “Ancak önümüzde hâlâ yapılacak çok iş var. Bu yüzden bugün Ukrayna’ya yönelik güvenlik yardımının artırılacağını ve Ukrayna’nın savaşı kazanmasına yardımcı olacak yeni tedbirlerin devreye alınacağını duyuruyorum. Savunma Bakanlığı’na, görev sürem boyunca Ukrayna için ayrılan tüm güvenlik yardım fonlarını kullanma talimatı verdim” dedi.

ABD Başkanı, Ukrayna’yı destekleyen 50'den fazla ülkenin çabalarını koordine etmek amacıyla gelecek ay Almanya’da, liderler düzeyinde Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının düzenleneceğini söyledi. Biden, “Bu adımlar, ABD’nin Ukrayna’ya savaşta ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaya devam edeceği mesajını veriyor” ifadelerini kullandı.