Biden Zelenskiy’e Rusya sözü verdirdi. Gönderilen savaş uçakları için Kırım şartı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy'den F-16 savaş uçaklarının Rus topraklarına girmek için kullanılmayacağına dair kesin güvence aldıklarını ama Kırım'ın Rus toprağı olmadığını bildirdi.

Biden Zelenskiy’e Rusya sözü verdirdi. Gönderilen savaş uçakları için Kırım şartı

Biden, Hiroşima'da yapılan ve bugün sona eren G7 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Ukrayna'ya F-16 verme planına ilişkin konuşan Biden, Ukrayna'nın bu uçaklara şu anda ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bir gazetecinin, Ukrayna'nın bu savaş uçaklarını Rusya'ya saldırmak için kullanıp kullanmayacağına dair sorusu üzerine Biden, "Zelenskiy'den F-16'ları Rus topraklarına girmek için kullanmayacaklarına dair kesin güvence aldım. Ancak Ukrayna topraklarında Rusların olduğu yerlerde kullanabilirler." dedi.

Gazeteci Gülsüm Khalilova ise Amerika Devlet Başkanı'nın Yardımcısı Jake Sullivan'ın "Ukrayna'nın Rusya'yı vurmak için Amerikan ve Batı silahlarını kullanmasına izin vermeyeceğimizi söyledik. Ama Kırım Ukrayna toprağıdır" ifadelerini aktardı.

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ÇİN İLE İLİŞKİLER

Öte yandan Çin ile ilişkilerini de değerlendiren Biden, bu ülke ile iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini söyledi.

Biden, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile daha önce ilişkilerde ilerleme kaydedildiğini belirterek "Daha sonra 'aptal' balon olayı oldu ve bu kanallar kapandı. Yakın zamanda buzların eridiğini göreceğinize inanıyorum." dedi.

(AA)

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