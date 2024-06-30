Biden’a karşı sesler yükseliyor. 'Artık yeter' dediler

ABD’de Kasım ayında yapılacak Başkanlık seçimi öncesi mevcut Başkan Biden ile Cumhuriyetçilerin adayı Trump canlı yayında kozlarını paylaştı. CNN’de yapılan canlı yayında Biden’ın sözlerini toparlayamaması tartışma konusu oldu. Canlı yayın, Biden’ın sağlığı ile ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bazı kesimler, Biden’ın adaylıktan çekilmesi için çağrı yaptı.

ABD basınının önde gelen gazetelerinden New York Times’ta yayınlanan yazıda Biden’a “Adaylıktan çekil” çağrısı yapıldı. Gazetenin Yayın Kurulu tarafından yayınlanan yazıda Biden’ın tartışmada Amerikan halkını, bir dönem daha kalmayı düşündüğü makamın zorlu talepleri için yeterli olduğuna ikna edemediği kaydedilerek, “Seçmenlerin açıkça görülen bir şeyi görmezden gelmesi beklenemez: Sayın Biden 4 yıl önceki kişi değil” ifadesi kullanıldı.

Makalede, Biden’ın tartışmaya bir “gölge” gibi çıktığı, tekrar seçildiğinde ne yapacaklarını anlatmakta ve Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’ın provokasyonlarıyla yalanlarına cevap vermekte zorlandığı anlatılan makalede, şu anki haliyle başkanın pervasız bir kumar oynadığına işaret edildi.

Makalede, herhangi bir isim verilmeden, Trump’a karşı daha ikna edici ve enerjik alternatifler sunulması konusunda daha donanımlı Demokrat liderler olduğu vurgulanarak, “Biden'ın şu anda yapabileceği en büyük kamu hizmeti, yeniden seçilmek için aday olmaya devam etmeyeceğini duyurmaktır” denildi.

Tartışmada Trump’ın da kendisinin demokrasi için önemli bir tehlike oluşturduğunu ve halkın güvenini hak etmeyen bir figür olduğunu kanıtladığı belirtilen makalede, tekrar seçilmesi halinde Amerikan siyasi sistemindeki kuvvetler dengesi tarafından kısıtlanmayacak bir başkan olacağına söz verdiği aktarıldı.

Ayrıca, ABD’nin mevcut Cumhuriyetçi adaya karşı daha güçlü bir rakip çıkarması gerektiği tekrarlanarak, buna rağmen kasım ayında yapılacak seçim yarışı Trump ile Biden arasında kalırsa da yayın kurulunun görevdeki başkanı destekleyeceği de ifade edildi.