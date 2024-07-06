Biden adaylıktan çekilme şartını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Biden adaylıktan çekilme şartını açıkladı

ABD Başkanı Biden adaylıktan çekilme şartını açıkladı. Biden, Trump’a karşı canlı yayında konuşamamasını ise ‘gribe’ bağladı.

ABD Başkanı Biden, rakibi Trump ile yaptığı münazara sonrası ‘Adaylıktan çekil’ baskısı ile uğraşıyor. Biden’ın münazaradaki performansı, sağlığı ile ilgili endişeleri artırırken özellikle Demokratlar Biden’ın adaylıktan çekilmesini istedi.

Daha önce adaylıktan çekilmeyeceğini açıklayan Biden, verdiği son röportajda adaylıktan çekilmek için tek şartını açıkladı. Biden, “Eğer Yüce Tanrı gelip 'Joe, yarıştan çekil' derse, yarıştan çekilirim" şeklinde konuştu.

Biden, seçmenlere bir dönem daha hizmet etmeye uygun olduğuna dair güvence vermek için bilişsel bir teste girmeyi ve sonuçları kamuoyuna açıklamayı da reddetti; "Her gün bir bilişsel test yaptırıyorum. Her gün bu testi yaptırıyorum, yaptığım her şey bir test" dedi.

"Kimsenin başkan olmak ya da bu yarışı kazanmak için benden daha nitelikli olduğunu düşünmüyorum" diyen Biden, geçen haftaki düşük performansını yorgunluk ve "kötü bir soğuk algınlığına" bağladı.

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