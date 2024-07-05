Herkes adaylıktan çekilmesini istedi Biden “Buradayım” dedi

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Cumhuriyetçilerin adayı Trump ile karşı karşıya geldiği canlı yayındaki kötü performansı büyük tepki çekmişti. Yapılan anketlere göre Trump’ın performansı açık ara önce görülürken, Biden’ın seçimden çekilmesi yönünde çağrılar gelmişti. Biden yapılan çağrılara yanıt verdi

"HİÇBİR YERE GİTMİYORUM"

81 yaşındaki başkan, kendisine mücadeleye devam etmesini söyleyen bir destekçisine yanıt olarak, "Beni yakaladın dostum. Hiçbir yere gitmiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Biden radyo sunucusu Earl Ingram’a yaptığı açıklamada münazarada hata yaptığını kabul ederek kötü bir gece geçirdiğini söyledi. Biden, kendisinin sadece bir konuşmasıyla değil son 4 yıldaki icraatlarıyla hatırlanmasını isteyerek seçimden çekilmeyeceğini söyledi.

Joe Biden'ın 2024 seçim yarışından çekilmesi yönündeki çağrılara rağmen Beyaz Saray tarafından aday olacağı açıklanmıştı.

ABD'de Başkanlık seçimi 5 Kasım 2024'te yapılacak.