Biden’a soğuk duş. Protestocu konuşmasını kesti

ABD Başkanı Joe Biden, Washington'da silahlı şiddeti önleme konusunda her yıl gerçekleştirilen "Gun Sense University" konferansına katıldı. Biden’ın konuşması esnasında salonda bulunan bir kişi, ABD Başkanına "Gazze'deki soykırımın suç ortağısın" diyerek bağırmaya başladı.

Protestocunun sloganı esnasında Biden’ın konuşması yarıda kesilirken, salonda bulunan Biden destekçileri duruma tepki gösterdi. Bir süre duraklayan Biden, göstericiye kızan salondaki katılımcıları sakinleştirmeye çalıştı ve "Masum çocuklar öldürüldü, bunu dile getirenlerin hakkı var" ifadesini kullandı.

Protestocu salondan çıkarılırken, Biden destekçileri kasımda yapılacak seçimi kastederek "4 yıl daha" sloganları attı.