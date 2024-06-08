Biden'a "kırmızı çizgi" uyarısı

Beyaz Saray çevresinde toplanan büyük kalabalık, son dönemin en büyük "Gazze'ye destek" gösterisini düzenledi. "Soykırım kırmızı çizgimiz" sloganıyla gerçekleştirilen eyleme Filistinliler, Amerikalı Araplar, anti-siyonist Yahudiler ve diğer etnik ve dini gruplar katılım sağladı.

Öğle saatlerinde bir araya gelen ve giderek büyüyen kalabalık, "Gazze'de soykırıma hayır", "İşgali durdurun", "Filistin'e özgürlük" ve "Biden, yalan söylemeyi bırak" şeklinde sloganlar atarak, Biden yönetiminden ateşkes talebinde bulunan pankartlar taşıdı.

İsrail'in son saldırılarını protesto eden göstericiler, ABD yönetiminin İsrail'e silah desteğini derhal kesmesi ve acil ateşkes için gerekli adımları atması gerektiğini vurguladı.

Gösteride, Beyaz Saray önünden başlayarak 17. caddeye kadar uzanan alanda yüzlerce kişiden oluşan dev bir insan zinciri, ellerinde kırmızı bir şerit taşıyarak Biden'a "Gazze konusundaki kırmızı çizgisini" hatırlattı.

"Soykırım kırmızı çizgimiz" pankartları taşıyan göstericiler, benzer sloganlarla ABD yönetimine "İsrail'e destek vermeme ve silah göndermeyi durdurma" çağrısında bulundu.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve birçok caddeyi trafiğe kapattığı gösteri, son dönemde Washington'da yapılan en kalabalık Gazze destek eylemlerinden biri olarak dikkat çekti.