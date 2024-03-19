Biden'dan Netanyahu'ya Refah uyarısı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Biden, yaptığı telefon görüşmesinde, Refah'a yönelik "kapsamlı bir kara operasyonu" gerçekleştirilmesi konusundaki endişelerini anlattı.

Beyaz Saray, Biden ile Netanyahu arasında gerçekleşen telefon görüşmesi hakkında açıklama yaptı ve Biden’ın, Netanyahu'ya, Gazze'de acil insani yardımların arttırılmasının gerektiğini ifade ettiğini kaydetti.

İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunma hakkı olduğunu belirten Biden, İsrail’in de sivilleri koruma zorunluluğu olduğunun altını çizdi.

Katar'da İsrail ile Hamas arasında devam eden rehine takasının da görüşüldüğü aktarılan açıklamada, "Başkan, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara operasyonu olasılığından duyduğu derin endişelerinin altını çizdi." denildi.

Refah'ta "kapsamlı bir kara operasyonu" yapılmadan nasıl bir operasyon yapılabileceğine dair Amerikalı ve İsrailli yetkililerin en kısa zamanda Washington'da bir araya gelmesi konusunda karar alan Biden ile Netanyahu, Gazze ile Mısır arasındaki sınırın güvence altına alınması gerektiğini görüştü.

Konuyla ilgili dün düzenlenen basın açıklamasında konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD olarak İsrail'in, 1 milyondan fazla Filistinli sivilin sığındığı Refah'ta "kapsamlı bir kara operasyonu" yapmasını onaylamadıklarını ifade etmişti.