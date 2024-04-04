Netanyahu'nun başı dertte. Azli için yüksek mahkemeye başvuruldu

Kaynak: AA
Netanyahu'nun başı dertte. Azli için yüksek mahkemeye başvuruldu
İsrailli 28 üst düzey yetkili, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevden alınması için Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulundu.

İsrailli ekonomi sitesi Calcalist, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun görevden alınması isteğiyle Yüksek Mahkeme'ye yapılan başvuruya ilişkin detayları aktardı.

YÜKSEK MAHKEMEYE SUNDU

Sitede yayınlanan habere göre, ekonomist, teknoloji uzmanı ve akademisyenler grubundan oluşan 28 üst düzey yetkili, Netanyahu'nun azlini talep eden dilekçeyi Yüksek Mahkeme'ye iletti.

İletilen dilekçede, Netanyahu'nun savaşta devletin çıkarları doğrultusunda hareket etme sorumluluğu ile rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından dolayı suçlandığı davaları ertelemek gibi kişisel çıkarı için kullanma seçeneği arasında kaldığı ifade edildi.

netanyahu99.jpg

"GÖREVDEN ALIN"

"Netanyahu'nun, savaşın başlangıcından bu yana birkaç kez, savaşın yönetimiyle meşgul olmasını gerekçe göstererek hakkındaki yolsuzluk davası duruşmasının ertelenmesini talep ettiğine" dikkat çekilerek, İsrail Başbakanı'nın görevden alınması talep edildi.

Binyamin Netanyahu, yolsuzluk suçlamasıyla Doğu Kudüs Bölge Mahkemesinde yargılanıyor.

İlgili Haberler
Netanyahu'dan skandal sözler
Netanyahu’dan Refah açıklaması
Netanyahu’dan Refah açıklaması
İsrail Başbakanı Netanyahu ameliyat olacak
İsrail Başbakanı Netanyahu ameliyat olacak
Netanyahu “Refah” için ABD’den izin istedi. Tehdit etmeyi de ihmal etmedi
Netanyahu ile Blinken görüştü
ABD'li Senatör Sanders: ABD, Netanyahu'nun savaş makinesine bir kuruş daha sağlamamalı
ABD'li Senatör Sanders: ABD, Netanyahu'nun savaş makinesine bir kuruş daha sağlamamalı
Biden'dan Netanyahu'ya Refah uyarısı
Biden'dan Netanyahu'ya Refah uyarısı
Son Haberler
AKP'li seçmenden gündem olan yorum: "Erdoğan'a oyu Mehmet Şimşek kaybettirdi" Video
AKP'li seçmenden gündem olan yorum: "Erdoğan'a oyu Mehmet Şimşek kaybettirdi"
Sivas'ta BBP seçim zaferini gece boyu kutladı Yerel Haberler
Sivas'ta BBP seçim zaferini gece boyu kutladı
Samsun'da minibüs çukura düştü: 2 yaralı Yerel Haberler
Samsun'da minibüs çukura düştü: 2 yaralı
Seçimin 13 oy farkla bittiği ilçede AKP ve MHP’liler arasında arbede. Silahlar çekildi Gündem
Seçimin 13 oy farkla bittiği ilçede AKP ve MHP’liler arasında arbede. Silahlar çekildi
Beşiktaş taraftarı isyan etti. Fernando Santos affını istedi Spor
Beşiktaş taraftarı isyan etti. Fernando Santos affını istedi
Çorum Uğurludağ'da seçim sonuçları tartışması: Silah sesi ve arbede Siyaset
Çorum Uğurludağ'da seçim sonuçları tartışması: Silah sesi ve arbede
Zonguldak'ta köy evi yangını: Aile hastanede Yerel Haberler
Zonguldak'ta köy evi yangını: Aile hastanede