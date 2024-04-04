Netanyahu'nun başı dertte. Azli için yüksek mahkemeye başvuruldu

İsrailli ekonomi sitesi Calcalist, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun görevden alınması isteğiyle Yüksek Mahkeme'ye yapılan başvuruya ilişkin detayları aktardı.

YÜKSEK MAHKEMEYE SUNDU

Sitede yayınlanan habere göre, ekonomist, teknoloji uzmanı ve akademisyenler grubundan oluşan 28 üst düzey yetkili, Netanyahu'nun azlini talep eden dilekçeyi Yüksek Mahkeme'ye iletti.

İletilen dilekçede, Netanyahu'nun savaşta devletin çıkarları doğrultusunda hareket etme sorumluluğu ile rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından dolayı suçlandığı davaları ertelemek gibi kişisel çıkarı için kullanma seçeneği arasında kaldığı ifade edildi.

"GÖREVDEN ALIN"

"Netanyahu'nun, savaşın başlangıcından bu yana birkaç kez, savaşın yönetimiyle meşgul olmasını gerekçe göstererek hakkındaki yolsuzluk davası duruşmasının ertelenmesini talep ettiğine" dikkat çekilerek, İsrail Başbakanı'nın görevden alınması talep edildi.

Binyamin Netanyahu, yolsuzluk suçlamasıyla Doğu Kudüs Bölge Mahkemesinde yargılanıyor.