Biden'dan Netanyahu'ya: Sivillerin korunması İsrail'in sorumluluğunda

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre görüşmede Gazze'deki son durum ele alındı.

Açıklamada Biden’ın, operasyonların hedef gözetilerek düzenlenen operasyonlara kaydırılmasının Gazze Şeridi’ne insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştıracağını söylediği belirtildi.

Biden, Netanyahu'ya, Gazze'deki masum sivillerin zarar görmemesinin de İsrail'in sorumluluğu olduğunu hatırlattı.

Biden ayrıca, bölgede kalıcı bir siyasi çözümün de ancak iki devletli çözüm ile mümkün olacağını kaydetti.