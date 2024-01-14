Biden'dan Tayvan'ı şok edecek bağımsızlık açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan'daki seçmenlerin Cumartesi günü yeni bir başkan seçmesinin ardından açık bir mesaj verdi: Tayvan için bağımsızlığı desteklemiyoruz.

Biden'ın Camp David'e doğru yola çıkarken söylediği sözler, yönetimin, bağımsızlık çağrıları nedeniyle Çin'in güçlü muhalefetiyle karşı karşıya kalan Tayvan'ın yeni başkanı Lai Ching-te'ye karşı tutumunu güçlendirdi.

Biden, Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemese de Taipei ile Pekin arasındaki diyaloğu desteklediğini ve farklılıkların barışçıl ve baskı olmadan çözülmesini beklediğini açıkladı.

Demokratik İlerleme Partisi için art arda üçüncü dönemi kazanan Tayvan'ın başkan yardımcısı Lai, Cumartesi günü "onur ve eşitlik" ile "Çin ile değişim ve işbirliği" yönünde ölçülü bir çağrıda bulunmuştu.