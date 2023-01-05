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Biden’dan Ukrayna’daki ateşkes hakkında: Putin sanırım biraz nefes almaya çalışıyor

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’da ilan ettiği ateşkese değinerek, “(Putin) Sanırım biraz nefes almaya çalışıyor” dedi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 21:46
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Biden’dan Ukrayna’daki ateşkes hakkında: Putin sanırım biraz nefes almaya çalışıyor

Biden’dan Ukrayna’daki ateşkes hakkında: Putin sanırım biraz nefes almaya çalışıyor
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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ortodoksların Noel dönemi olan 6-7 Ocak tarihlerinde ilan ettiği 36 saatlik ateşkes ilanına dair açıklamalarda bulundu. Biden, “Putin’in söylediği herhangi bir şeye yanıt vermek konusunda isteksizim. Bunu ilginç buldum. 25’inde ve yılbaşında hastaneleri, kreşleri ve kiliseleri bombalamaya hazırdı. Sanırım biraz nefes almaya çalışıyor" dedi.
Putin, Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’in çağrısına uyarak, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya 6 Ocak 12.00’den 7 Ocak 00.00’a kadar iki ülke arasındaki tüm çatışma noktalarında ateşkes ilan etmesi talimatı vermişti.

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