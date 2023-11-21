Biden'den kız çocuğuna rahatsız edici sözler: Ne güzel kulakların var

Tuhaf çıkışları ve gaflarıyla sık sık gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, dün düzenlenen Şükran Günü etkinliğinde küçük bir kıza söylediği sözlerle yine soru işaretlerine yol açtı.

ABD’nin en yaşlı Başkanı olan 81 yaşındaki Joe Biden, Virginia’daki bir donanma üssünde düzenlenen Şükran Günü etkinliğinde eline mikrofon alıp konuklara hitap etti.

Küçük bir kız çocuğunu gözüne kestiren Biden’ın, başına kulaklı bir taç takan çocuğa yaklaşıp “Ne güzel kulakların var” demesi salonda şaşkınlık yarattı. ABD Başkanı küçük kıza “Senin kulaklarına bayıldım. Onları sevdim, çok havalılar. İsmin ne?” dedi.

‘RAHATSIZ EDİCİ VE KORKUTUCU’

Küçük kız “Catherine” cevabını verince Biden, “Ne güzel bir isim. Annemin ismi. Kaç yaşındasın 17 mi?” diyerek espri yaptı. Pek de komik olmayan bu espri salonda gülüşmelere neden oldu.

ABD Başkanı konuşmasında çocukları yetişkinlerden daha çok sevdiğini söyleyerek “Keşke sizinle kalıp Wonka seyretseydim” ifadelerini kullandı.

Biden’ın bu hareketi sosyal medyada da ses getirdi. Birçok kişi Biden’ın küçük kıza yaklaşımını “rahatsız edici ve korkutucu” olarak niteledi.

ABD Başkanı’nın genç kızlarla sohbeti daha önce de eleştirilere yol açmıştı. Biden’ın geçen sene ekimde California'daki bir okulda gençlerle fotoğraf çektirirken bir kız öğrenciye arkadan eğilerek “30'una kadar ciddi ilişki yok” demesi farklı yorumlara neden olmuştu.

Biden’ın geçen sene bir okula ziyaretinde arkadan eğilip omzuna dokunduğu genç kızın, bu hareket karşısında şaşkına dönerek gülümsemeye çalışması dikkat çekmişti.

Bugün 81 yaşına giren Biden, son dönemde dil sürçmeleriyle ve sahnede yönünü bulamamasıyla dalga konusu oluyor.

Biden’a gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri için destek de giderek düşüyor.