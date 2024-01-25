Biden'ın konuşması üst üste 2 gün Filistin protestolarıyla kesildi

Biden'ın Virginia'da katıldığı bir seçim etkinliğinde konuşmasının defalarca Filistin yanlısı protestocular tarafından kesilmesinden 1 gün sonra bir kez daha Washington'da yaptığı konuşması esnasında da yaşandı.

Otomobil üreticileri sendikasının etkinliğinde Biden'ın konuşma yaptığı sırada sesini yükselten protestocular, Biden'a "Gazze'de ateşkes" çağrısında bulundu.

Diğer yandan bir grup protestocu da etkinliğin yapıldığı otelin önünde toplanarak tepkilerini dile getirdiler.

Filistin yanlısı protestocular, Filistin bayrakları ve Gazze'de acil ateşkes isteyen pankartlar taşıyarak slogan attı.

Biden'ın önceki gün Virginia eyaletinde katıldığı bir seçim etkinliğindeki konuşması, Filistin destekçisi göstericiler tarafından "soykırımı fonlamayı durdurun" sloganlarıyla birçok kez kesilmişti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI YAŞANANLAR

Hamas, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere ilişkin sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı gerçekleştirdi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda bin 200 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 25 bin 700 Filistinli yaşamını yitirdi, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu belirtilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapıya da zarar veriliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldüğünü bildirdi.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan ateşkes zamanında 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Diğer yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoymaya devam etti.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 371 Filistinli yaşamını yitirdi.