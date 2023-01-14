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Biden'ın konutunda 5 gizli belge daha bulundu

Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri(ABD) Başkanı Joe Biden’ın Delaware’deki evinden 5 "gizli" ibareli belge daha çıktığını bildirdi.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 22:27
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Biden'ın konutunda 5 gizli belge daha bulundu

Biden'ın konutunda 5 gizli belge daha bulundu
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Anadolu Ajansı'nın haberine göre; ABD başkanı Biden’ın danışmanlarından Richard Sauber, Biden Diplomasi Merkezi ve Delaware’deki konutunda ortaya çıkan belgelerle ilgili süreci özetleyen bir açıklama yayımladı. İki yerde de ele geçirilen "gizli" ibareli belgeleri incelemek için Ulusal Arşivler ve Adalet Bakanlığı ile koordineli bir süreç izlediğini belirten Sauber, perşembe günü Biden’ın Wilmington’daki konutunda "gizli" ibareli 5 belge daha bulduklarını aktardı.

Sauber açıklamasında, belgelerin orada Adalet Bakanlığı yetkililerine teslim edildiği bilgisini kaydederken,  Beyaz Saray’ın Adalet Bakanı tarafından atanan özel yetkili savcı ile işbirliği yapacağını bildirdi.

Biden, gizli belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını açıklamıştı

Biden'ın danışmanlarından Sauber, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Biden'ın, Penn Biden Merkezi'ndeki kişisel ofisinde, 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı görevi sırasından kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belge"nin bulunduğunu söylemişti.

Belgelerin "kilitli bir dolapta" bulunduğunu belirten Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı.

Biden, ofisinden çıkan gizli belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti. Adalet Bakanlığı, söz konusu belgelere ilişkin inceleme yapmak üzere özel yetkili bir savcı atamıştı.

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