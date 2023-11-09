Biden'ın oğlu Kongreye ifadeye çağrıldı. Beyaz Saraydan açıklama geldi

Biden'ın oğlu Hunter Biden ve kardeşi James Biden, "denizaşırı ülkelerdeki iş ilişkilerinde siyasi nüfuz kullandıkları" iddialarına ilişkin Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesine ifade vermeye çağrıldı.

KAYNAK: AA
Biden'ın oğlu Kongreye ifadeye çağrıldı. Beyaz Saraydan açıklama geldi

BBC'nin haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi Başkanı James Comer, yaptığı açıklamada, Biden ailesi üyelerinin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Başkan Yardımcılığı döneminde "denizaşırı ülkelerden aldıkları ödemeleri gizlemek amacıyla 20'den fazla paravan şirket kurdukları iddiasını içeren bazı mali kayıtlar" elde edildiğini söyledi.

Comer, Hunter Biden ve James Biden'ın yanı sıra iş ortaklarını, "denizaşırı ülkelerdeki iş ilişkilerinde Joe Biden'ın siyasi nüfuzunu kullandıkları" iddialarına yönelik ifade vermek üzere Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesine çağırdıklarını kaydetti.

Biden ailesinin, ortaklarının ve şirketlerinin, bu ticaretten 24 milyon dolardan fazla para aldıklarının öne sürüldüğünü dile getiren Comer, James Biden'ın 6 Aralık'ta, Hunter Biden'ın da 13 Aralık'ta Komite önünde yeminli ifade vermesine karar verildiğini belirtti.

BEYAZ SARAY AÇIKLAMA YAPTI

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Jean-Pierre, bunun bir yıldır devam eden bir soruşturma olduğunu ve "Başkan Biden'ın görevi kötüye kullandığına dair hiçbir kanıtın bulunamadığını" savundu.

BIDEN AİLESİNE YÖNELİK SORUŞTURMA

Dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, 12 Eylül'de Biden'ın Başkan Yardımcılığı döneminde görevini suistimal ettiğini ve bu vesileyle oğlu Hunter Biden'ın babasının görevini iş ilişkilerinde imtiyaz elde etmek için kullandığını iddia etmişti.

Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçiler, Başkan Biden'ın aile üyelerinin yurt içi ve dışı iş anlaşmalarından haberdar olduğuna ve bu anlaşmalarda rol oynadığına dair kanıtlar bulduklarını öne sürerek Biden'ın görevden azledilmesi için soruşturma başlatmıştı.

Gözetim Komitesinin ilk azil oturumunda tanıklar ve bazı Cumhuriyetçiler, Başkan'ın herhangi bir suç işleyip işlemediğini belirlemek için daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu kaydetmişti.

İlgili Haberler
ABD’de kritik anket. Biden’a şok sonuçlar
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
77 yaşındaki adam yolu kapatan iki kişiyi vurdu. Film sahnesi değil gerçek Dünya
77 yaşındaki adam yolu kapatan iki kişiyi vurdu. Film sahnesi değil gerçek
'Kelime Oyunu'nda yarışmacının cevabı olay oldu. İbrahim Selim kahkahaya boğuldu Magazin
'Kelime Oyunu'nda yarışmacının cevabı olay oldu. İbrahim Selim kahkahaya boğuldu
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı Spor
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı
Gazeteci Özlem Gürses'e canlı yayında iğrenç taciz Gündem
Gazeteci Özlem Gürses'e canlı yayında iğrenç taciz
Aklına yer etmek deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Aklına yer etmek deyiminin anlamı nedir?
Kaçak botoks ilacı satıcıları yakayı ele verdi Gündem
Kaçak botoks ilacı satıcıları yakayı ele verdi