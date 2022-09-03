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Bilal Erdoğan: İmam Hatip okullarının binaları devlet bunları daha güzel yaptığı için değil buna sahip çıkan hayırseverler, vakıflar, dernekler olduğu için güzel

Önder İmam Hatipliler Derneği'nin düzenlediği 19'uncu İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuşan Bilal Erdoğan, “İmam Hatip okullarının binaları neden bu kadar güzel? Devlet bunları daha güzel yaptığı için değil. Buna sahip çıkan hayırseverler, vakıflar, dernekler olduğu için.” dedi.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 18:21
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Bilal Erdoğan: İmam Hatip okullarının binaları devlet bunları daha güzel yaptığı için değil buna sahip çıkan hayırseverler, vakıflar, dernekler olduğu için güzel

Bilal Erdoğan: İmam Hatip okullarının binaları devlet bunları daha güzel yaptığı için değil buna sahip çıkan hayırseverler, vakıflar, dernekler olduğu için güzel
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Türkiye genelindeki 600 civarında İmam Hatip Derneği'nin katılımıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) 4 Eylül Kültür Merkezi Keykavus Konferans Salonu'nda düzenlenen 19'uncu ÖNDER İmam Hatipliler Kurultayı başladı.

“AYASOFYA'NIN AÇILIŞININ ŞÜKRÜNÜ YERİNE GETİREMEDİK”

Kurultayın katılımcılarından biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan oldu.

Burada bir konuşma yapan ve kurultayın bu yılki teması 'Ahde Vefa'ya dikkat çeken Erdoğan, "Seçilen tema her zaman çok güzel olmuştu. Bu sene de 'Ahde Vefa' tercih edilmiş. Ayasofya'nın açılışıyla ilgili sözlerimden bahsedildi. Ahde Vefa'yı konuşacaksak eğer o zaman Ayasofya meselesinden açalım" dedi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ben Ayasofya açıldığı zaman salgın şartlarında İstanbul'da cuma günü namazdan sonra bir buluşma yaptık. Salgın şartlarına çok uygun bir buluşma da değildi. Salonu doldurmuştuk, mesafe maske falan çok dikkat edilmemişti. Hamdolsun bu salgın belası da geride kalıyor. Ama o gün orada aslında bunu tertip ederken demiştik ki; Anadolu'nun dört bir yanından insanlar salgın demeyecek Ayasofya'nın açılışı için gelecek. Bir yemek ikram edelim, kutlama şeklinde olsun. Ama o gün orada sorular ve eleştiriler falan gelmeye başladı. Ben de sıra bana gelince bu anın ruhu şu anda bunun keyfini çıkarmak, bunu kutlamak, şükrünü eda etmek olduğu için, biraz bunu kınamıştım. Ama biz o gün bugündür Ayasofya'nın açılışının şükrünü yerine getiremedik."

"Biz Ayasofya'nın yeniden Müslümanlığın ibadetine iade edilmesini zaten hak etmedik diyorum" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Daha da başka yerden bakmaya çalışıyorum. Ne Sultan Ahmet'i doldurduk, ne Süleymaniye'yi doldurduk, ne vakit namazlarımızı camilerde kılar olduk. Ama Allah bize Ayasofya mükafatını verdi. İstanbul'un fethinin sembol camisi olan Ayasofya Camisi bunun şükrünü eda etmek için bizim namazlarımızda daha dikkatli olmamız, namazlarımızı mümkün olduğunca cemaatle camilerde kılmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

“DAHA İNANÇLI BİR NESİL YETİŞSİN İSTİYORUZ”

Ahde Vefa denince bu dönemdeki ümmet olarak Allah'a olan vefanın düşünülmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Bizler sivil toplum kuruluşlarıyız, aynı yolun yolcusuyuz. Daha inançlı bir nesil yetişsin istiyoruz. Bununla da yetinmiyoruz inançlı olsun, Allah korkusuyla büyüsün, ahlaklı olsun ama bir de dünya nereye gidiyor? Bunun gerisinde kalmasın. Bilimde, fende, teknolojide, fikirde önder olsun. Aynı zamanda bunun mücadelesini veriyoruz" dedi.

"Hatta zaman zaman hazırlık sınıfında 10 saat İngilizce olsun da Kur'an-ı Kerim'e sonra bakarız tarzı kaymalar da olabiliyor" diye konuşan Erdoğan, "Biz bu çocukları iyi yetiştirmek istiyoruz ama dünya olarak da geri kalmalarına tahammülümüz yok. Bütün toplantılarımızda da bunları konuşuyoruz. Bu buluşmalarımızda şunu gördüğümü söylemem lazım. Bu yolun yolcusu, bu işlere vaktiyle, fikriyle, malıyla katkı sağlayan arkadaşlarımızın sayısı çok sınırlıdır. Birçok ilimizde bütün bu tür gönüllü işler 3 kişinin, 5 kişinin, 13- 15 kişinin sırtında devam ediyor. Dolayısıyla bizim ne yapıp yapıp, bu tür gönüllü faaliyetlerimize daha çok arkadaşlarımızı katıyor olmamız lazım. Zaman da kötü bir zaman. Kimsenin kimseye tahammülü kalmadı. Hakikaten böyle bir çağ yaşıyoruz" sözlerini kullandı.

“ÇOCUKLARIMIZIN İMAM HATİP'E GİTMESİNİ ÖNEMSİYORUM”

İmam Hatip okullarının tercihinde çocuklara yol gösterilmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Cumhurbaşkanı İmam Hatipli. 4 çocuğunu da İmam Hatip'e göndermiş. Ben şimdi oğlumu İmam Hatip'e gönderdim, ortaokulu bitirdi liseye başladı. Buna da sahip çıkmamız bir 'Ahde Vefa'dır. İmam Hatip okullarının binaları neden bu kadar güzel? Devlet bunları daha güzel yaptığı için değil. Buna sahip çıkan hayırseverler, vakıflar, dernekler olduğu için. Çocuklara bunları anlattığınız zaman gösterdiğiniz zaman arada 'dağlar kadar fark var' diyor. O zaman çocuğun İmam Hatip'i tercih etmesi de çocuklarımızı ikna etmemiz de çok zor değil. O zaman Ahde Vefa ise İmam Hatipliler Kurultayı'nda çevremizdeki arkadaşlarımızın ve kendi çocuklarımızın İmam Hatip'e gitmesi konusunda da ayağımızın sekmemesi lazım. Bunu da önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

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yalçın Türk
3.09.2022 19:48
devlet kim? diye soracam ama sen ona da babacığım diye cevap verirsin..!  
 
Bgün
3.09.2022 19:46
Hayırseverleri söğüşlemek de güzel.İmam Hatipler devlet okuludur.Vakıf okulları değildir.Hayırseverler neden ön plana çıkıyor.  
 
Mümtaz Eren
3.09.2022 19:31
Anlamadım babacığım, bir daha söyler misin diyen, hiçbir iş yapmamasına karşın, inanılmaz varsıllık içinde yaşayan bu canlıdan, ilk seçimlerden sonra, hesap sorulmalı ve en ağır cezayı almalı.  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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