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  • Zafer Arapkirli paylaştı. Bilal Erdoğan haberine erişim engeli haberine de erişim engeli

Zafer Arapkirli paylaştı. Bilal Erdoğan haberine erişim engeli haberine de erişim engeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız arasındaki "Bir iki yer, bina olarak aldık mı yeter" diyaloğuna gelen erişim yasağı haberine de erişim yasağı geldi.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 10:09
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Bilal Erdoğan haberine erişim engeli haberine de erişim engeli. Zafer Arapkirli paylaştı

Zafer Arapkirli paylaştı. Bilal Erdoğan haberine erişim engeli haberine de erişim engeli
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31 Mart seçimlerinde Beyoğlu Belediye Başkanı olan Haydar Ali Yıldız ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın 2014 yılında Okçular Vakfı tarafından düzenlenen bir etkinlikte geçen ve mikrofonun açık kalması nedeniyle duyulan "Kentsel dönüşümden bir şey kalırsa bize. Bir iki yer, bina olarak aldık mı yeter" ifadelerini içeren sohbete ilişkin çok sayıda habere erişim engeli getirildi.

Erişim yasağının getirildiğine dair yapılan haberlere de erişim yasağı getirildi.

Çok sayıdaki sitede yer alan haber için Bilal Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, erişim engeli başvurusu yaptı.

Talebi kabul eden İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, kararı şöyle gerekçelendirdi:

"Linkler yönünden doğrudan talep edene yönelik oluğu, linklerde belirtilen ifadeler ile, ifade, düşünce ve düşünceyi açıklama hürriyetinin sınırlarının aşıldığı yorum ve haber içeriklerinde talepte bulunanın kişilik haklarına saldırı yapıldığı kabul edilmiş, bu nedenle erişimin engellenmesi talebin bu linkler yönünden kabulüne karar verilmiştir."

 

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Yok Canim
5.11.2022 10:13
Mahzuru yoksa ben de bir iki bina rica etsem bu arada?  
 
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