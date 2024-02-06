Bilecik Belediye Meclisi tarihinde ilk defa kilitlendi

9 Ocak 2024 tarihinde mevcut Belediye Başkanı Semih Şahin belediyede yaşanan rüşvet olayları nedeni ile devam eden davasından dolayı görevden uzaklaştırma süreci sürerken istifa etmiş ve yerine olağanüstü toplanan belediye meclisi İYİ Partiden istifa ederek seçime bağımsız aday olarak giren Mustafa Sadık Kaya seçilmişti.

Mustafa Sadık Kaya’nın göreve başlamasının ardından kendisinin başkanlığında ilk meclis toplantısı 5 Şubat Pazartesi günü Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılacaktı. Ancak Meclis toplantısına 25 mevcudu bulunan meclisin 11 CHP’li üyesi ile AKP grubundan Çetin Kaya ve MHP grubundan Akın Atakan katılmayınca meclis salt çoğunluğu olan 13 kişi mecliste bulunmadığından meclis toplantısı yapılamadı. Katip üyeliği koltuğuna Cabir Sağlam oturdu.

Meclis toplantısı öncesi katip üyeliklerde de eksiklik olması nedeni ile Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya katip üyeliklerin birine yedek katip üye İYİ Partili Birsen Okatan’ı çağırdı. Ancak diğer yedek katip üyede mecliste bulunmadığından bu defa Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğine göre meclisin en genç üyesi Muhammed Karadayı katip üyelik için kürsüye davet edildi.

Muhammed Karadayı bu çağrı üzerine kendisinin İYİ Parti grubundan Cabir Sağlam’ı katip üye olarak önerdiğini söyledi. Muhammed Karadayı’nın bu önerisi diğer meclis üyeleri tarafından kabul görünce katip üyeliği koltuğuna Cabir Sağlam oturmuş oldu.

MECLİS KİLİTLENDİ

Meclis divanının oluşturulması sonrası yapılan yoklamada da meclisin toplanması için gerekli olan 13 Belediye Meclis Üyesinin meclis toplantı salonunda hazır bulunmadığı tespit edildiğinden Belediye Meclisi kilitlendi ve Belediye Başkanı Kaya tarafından normal şartlarda 2. Oturumun yapılması gereken 8 Şubat Perşembe gününe ertelendi.

Meclis toplantısının çoğunluk sağlanamaması sonrası Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya CHP’li Belediye Meclis Üyelerinden böyle bir tutum beklemediğini belirterek meclisi boykot etmeleri nedeni ile kendilerini kınadığını söyledi. AKP grup sözcüleri Muhammed Karadayı ve Gülcan Namal da söz alarak CHP’nin bu tutumunu kınadıklarını belirttiler.

Meclis toplantısı sonrası yaşananlara MHP grubundan herhangi bir tepki gelmemiş olması dikkat çekerken, Bilecik Belediye Meclisi 8 Şubat Perşembe günü bu sefer meclis çoğunluğunun 4’te 1’inin sağlanması ile (7 kişi) toplanabilecek.