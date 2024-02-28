Bilecik Belediyesinde işaret dili tercümanı hizmet vermeye başladı

Serhat Kaya / Bilecik - Yeniçağ

İyi Belediyecilik Danışma bölümünde işitme engelli bireyleri ağırlayan tercüman, gelen talep ve görüşleri hem yüz yüze hem de online olarak alabiliyor.

Belediye Başkanlığından konu hakkında yapılan açıklamada, ‘’Bilecik Belediyesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan İşaret Dili Tercümanı ile Engelleri Aşıyoruz. Belediye Başkanlığımız tarafından uygulamaya konulan anlamlı çalışma ile Bilecik ve ilçelerinde engelleri bir bir ortadan kaldırıyoruz. İşitme Engelli vatandaşlarımızın önündeki iletişim engelleri kaldırarak belediyeyle iletişimini sağlıyoruz. Belediyemiz bünyesinde işaret dili tercümanı istihdam edip işitme engeli bulunan vatandaşlarımızın belediyemize olan talep ve görüşlerini yüz yüze alırken aynı zamanda gelen bu talepleri online olarak da gerçekleştirebiliyoruz. Tercümesini sağladığımız talepleri ilgili birim ve görevlilere aktararak, vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlamaya çalışıyoruz.’’ denildi.