Bilecik Belediyesinde işaret dili tercümanı hizmet vermeye başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik Belediyesinde işaret dili tercümanı hizmet vermeye başladı
Bilecik Belediyesi’nde işitme engelli bireylerin taleplerini iletmesi amacıyla İşaret Dili Tercümanı hizmet vermeye başladı.

Serhat Kaya / Bilecik - Yeniçağ

İyi Belediyecilik Danışma bölümünde işitme engelli bireyleri ağırlayan tercüman, gelen talep ve görüşleri hem yüz yüze hem de online olarak alabiliyor.

500458f4-bfe9-4ea7-b6f1-945b90c86c29.jpg

Belediye Başkanlığından konu hakkında yapılan açıklamada, ‘’Bilecik Belediyesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan İşaret Dili Tercümanı ile Engelleri Aşıyoruz. Belediye Başkanlığımız tarafından uygulamaya konulan anlamlı çalışma ile Bilecik ve ilçelerinde engelleri bir bir ortadan kaldırıyoruz. İşitme Engelli vatandaşlarımızın önündeki iletişim engelleri kaldırarak belediyeyle iletişimini sağlıyoruz. Belediyemiz bünyesinde işaret dili tercümanı istihdam edip işitme engeli bulunan vatandaşlarımızın belediyemize olan talep ve görüşlerini yüz yüze alırken aynı zamanda gelen bu talepleri online olarak da gerçekleştirebiliyoruz. Tercümesini sağladığımız talepleri ilgili birim ve görevlilere aktararak, vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlamaya çalışıyoruz.’’ denildi.

ace0b094-b9d0-4719-a46a-8c3b2685b922.jpg

b907a3b7-646c-40c1-b350-26dfc535c364.jpg

9121add8-f26e-4845-bcfc-fe77b2059d00.jpg

Son Haberler
Türkiye'nin 'gizli anayasası' güncelleniyor. 'Kırmızı kitap' olarak biliniyor Gündem
Türkiye'nin 'gizli anayasası' güncelleniyor. 'Kırmızı kitap' olarak biliniyor
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu Spor
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu
iOS 18 güncellemesini alabilecek iPhone modelleri belli oldu Gündem
iOS 18 güncellemesini alabilecek iPhone modelleri belli oldu
Futbolda devrim gibi karar. Sahtekar futbolcular yandı! Spor
Futbolda devrim gibi karar. Sahtekar futbolcular yandı!
Giresun'da intihar! Silahla kendini vurdu Gündem
Giresun'da intihar! Silahla kendini vurdu
Diyarbakır’da zincirleme kaza! 6 araç karıştı: 2’si ağır, 18 yaralı Gündem
Diyarbakır’da zincirleme kaza! 6 araç karıştı: 2’si ağır, 18 yaralı
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı Yerel Haberler
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı