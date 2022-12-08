Lüks ve şatafattan bilime sıra gelmedi

Göreve atanmasının ardından ilk icraatı lüks otomobil kiralamak olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir döneminde üniversite birçok başlıkta kan kaybetti. Üniversitedeki akademik düşüş, YÖK’ün izleme ve değerleme raporları ile ortaya konuldu.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Üniversite, 2021-2022 eğitim öğretim yılında altı doktora öğrencisini mezun etti. Programların genel doluluk oranı ise 2021’de yüzde 78,7 olarak gerçekleşti. Üniversiteden mezun olan öğrencilerden, “Mezun takip sistemi” içinde olan öğrencilerin oranı yüzde 1’de kaldı.

YABANCI ÖĞRENCİ ARTTI

Üniversitede, “Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın” alanlarında dikkati çekici bir gerileme yaşandı. 2018’de bütçesinden Ar-Ge için yüzde 5,5 oranında pay ayıran üniversitede bu oran 2019, 2020 ve 2021’de sırasıyla yüzde 0,23, yüzde 0,81 ve yüzde 0,01 olarak kaydedildi. Üniversitenin 2020 yılında yüzde 0,23 olan yayın alımının bütçeye oranı da 2021’de yüzde 0,19 olarak hesaplandı. 2020 ‘de ise Şeyh Edebali Üniversitesi’ndeki öğrencilerin yüzde 2,3’ü üniversitenin sağladığı eğitim burslarından faydalanırken bu oran 2021’de üniversitedeki hiçbir öğrenci eğitim burslarından faydalanamadı. Üniversitedeki yabancı öğrenci sayısında da dramatik bir artış yaşandı. 2018’de 81 yabancı uyruklu öğrenci sayısı 2019’da 82’ye, 2020’de 301’e, 2021 yılında ise 549’a kadar çıktı.

YEMEKHANEDE VIP DÖNEMİ

Üniversitenin Rektörü Şükrü Beydemir, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 4 Mart 2020’de göreve atandı. Rektörün ilk icraatlarından biri lüks makam aracı kiralamak oldu. Öte yandan Beydemir, rektörlüğe yapılacak VIP yemekhane ve öğrenciler için yapılacak yemekhane ile bu alanların çevre düzenlemesi için 83 milyon 325 bin TL’yi gözden çıkardı.