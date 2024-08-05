Bilecik’te 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İHA
Bilecik’te 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bilecik-Bozüyük kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Olay, Bilecik'in Soğuksu mevkisinde, Oktay Kaptan'ın kullandığı 45 N 2485 plakalı otomobilin şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen Ahmet Feyzi Duman'ın idaresindeki 06 CNY 372 plakalı otomobil ile çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışma sonucunda Oktay Kaptan ağır yaralanırken, araçtaki diğer yolcular Ahmet Feyzi D. ve Mükerrem D. de yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak, ağır yaralı olan Oktay Kaptan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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