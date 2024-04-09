Bilecik'te cami çevresi ve duraklarda bayram temizliği

Bilecik Belediyesi’nin Temizlik İşleri Müdürlüğü, bayram öncesinde şehrin genelinde bir temizlik harekatı başlattı. Bu kapsamda, caddeler, sokaklar, parklar ve bahçeler temizlenirken, cami avluları ve otobüs durakları da özel olarak yıkanarak arındırıldı.

Bayram hazırlıkları sırasında, Bilecik Belediyesi’nin ilgili ekipleri, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı temiz ve konforlu bir ortamda geçirebilmeleri için ekstra çaba sarf etti. Temizlik ekipleri, özellikle ibadet mekanlarının ve toplu taşıma duraklarının hijyenine özen gösterdi.

Ayrıca, vatandaşların sıkça vakit geçirdiği park ve bahçelerde detaylı bir temizlik operasyonu gerçekleştirildi. Ekipler, ibadethanelerin etrafındaki rahatsız edici görüntülere sebep olan atıkları da bertaraf etti, böylece şehrin estetiğine katkıda bulundu.