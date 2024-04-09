Bilecik'te cami çevresi ve duraklarda bayram temizliği

Kaynak: İHA
Bilecik'te cami çevresi ve duraklarda bayram temizliği
Bilecik'te cami çevresi ve duraklarda bayram temizliği yapıldı.

Bilecik Belediyesi’nin Temizlik İşleri Müdürlüğü, bayram öncesinde şehrin genelinde bir temizlik harekatı başlattı. Bu kapsamda, caddeler, sokaklar, parklar ve bahçeler temizlenirken, cami avluları ve otobüs durakları da özel olarak yıkanarak arındırıldı.

Bayram hazırlıkları sırasında, Bilecik Belediyesi’nin ilgili ekipleri, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı temiz ve konforlu bir ortamda geçirebilmeleri için ekstra çaba sarf etti. Temizlik ekipleri, özellikle ibadet mekanlarının ve toplu taşıma duraklarının hijyenine özen gösterdi.

Ayrıca, vatandaşların sıkça vakit geçirdiği park ve bahçelerde detaylı bir temizlik operasyonu gerçekleştirildi. Ekipler, ibadethanelerin etrafındaki rahatsız edici görüntülere sebep olan atıkları da bertaraf etti, böylece şehrin estetiğine katkıda bulundu.

Son Haberler
Suç makinesi adam dehşet saçtı Gündem
Suç makinesi adam dehşet saçtı
Kuğularının yürek ısıtan buluşması viral oldu Video
Kuğularının yürek ısıtan buluşması viral oldu
Olympiakos Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Spor
Olympiakos Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Bayram tatilinin 3 günlük bilançosu açıklandı: 19 ölü 2 bin 912 yaralı Gündem
Bayram tatilinin 3 günlük bilançosu açıklandı: 19 ölü 2 bin 912 yaralı
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın cipiyle çarptığı kazada babasını kaybeden kişi şikayetçi olmadı. Nedenini açıkladı Spor
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın cipiyle çarptığı kazada babasını kaybeden kişi şikayetçi olmadı. Nedenini açıkladı
Hamas’tan ateşkes ve esir takası açıklaması Dünya
Hamas’tan ateşkes ve esir takası açıklaması
İran - İsrail gerginliğinde son perde. İntikam doğru zaman ve doğru yerde alınacak Gündem
İran - İsrail gerginliğinde son perde. İntikam doğru zaman ve doğru yerde alınacak