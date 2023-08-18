Bilecik'te düğün dönüşü trafik kazası: 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Konya'da düğüne katılan bir grubun bulunduğu minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 13 kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
Bilecik'te düğün dönüşü trafik kazası: 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Sıtkı Naz yönetimindeki 34 DYE 744 plakalı minibüs, Bilecik-Sakarya kara yolunun İçmeler mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarpıp devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan kişilerden Mevlüt Naz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan 3'ü çocuk 13 kişi ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Naz'ın cesedi, Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ve İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı da kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Minibüstekilerin, Konya'da katıldıkları düğün sonrası İstanbul'a dönüş yolunda oldukları öğrenildi.

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