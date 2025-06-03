Bilecik'te faciadan dönüldü! Eğitim uçağı tarlada ters döndü

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA / ANKA

Bursa'nın Yenişehir ilçesinden kalkan eğitim uçağı, Bilecik'te teknik bir arızadan dolayı zorunlu iniş yapmak isterken kaza kırıma uğrayarak ters döndü.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinden kalkan eğitim uçağı, Bilecik'te teknik bir arızadan dolayı zorunlu iniş yapmak isterken kaza kırıma uğrayarak ters döndü. Kazada pilot yaralandı.

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Alınan bilgilere göre, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan havaalanından sabah saatlerinde havalanan eğitim uçağının pilotu D.K. (22), Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi civarlarına geldiğinde teknik bir arızadan dolayı boş bir araziye iniş yapmak istedi.

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Bu esnada kaza kırıma uğrayan uçak ters döndü. Olayı gören belde sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadın pilotu yaptıkları ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma kaza yerinde geniş çaplı önlem alırken, pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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