Gönüllüler deprem bölgesine akın etti

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde toplanan deprem konusunda eğitimli olan Milli Eğitim Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) Ekibi, depremde mağdur olan vatandaşlara destek için gönüllü olarak deprem bölgesine gitti.

MEB AKUB Ekibi Malatya’da görevine başlarken, Bilecik Valiliği himayesinde ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda gerçekleşen organizasyon sonrasında diğer yönetici ve öğretmenlerden gönüllü olarak bölgeye gitmek için Milli Eğitim Müdürlükleri talep etti.

Akyol yaptığı açıklamada, “Yaraları sarmak, vatandaşlarımızın yanında olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemiz ve milletimize geçmiş olsun” dedi.