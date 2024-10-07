Bilecik’te korkutan yangın! Geri dönüşüm tesisinde alevler büyüdü

Kaynak: İHA
Bilecik’te korkutan yangın! Geri dönüşüm tesisinde alevler büyüdü

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bilecik’te geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

4 Eylül Mahallesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın sonucu gökyüzünü dumanlar sardı.

Tesisin yanında bulunan elektrik trafosunun patlaması sonucunda yangın çıktığı iddia edildi.

Tesiste bulunan karton depolama alanına sıçrayan alevler kısa sürede etrafa sardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekiler yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalışırken iş makineleriyle yanmayan kartonları alevlerden uzaklaştırmaya çalıştılar.

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