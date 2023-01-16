16 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Bilecik'te otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 07:58
Takip Et

Bilecik'te otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre kaza, merkeze bağlı Çakırpınar köyü yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 46 AFB 897 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada, ismi öğrenilemeyen sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Araçta oluşan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
1
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
2
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
﻿Ağzından alev püskürten demir döküm ejderha. Dijital olarak kontrol edilebiliyor
3
﻿Ağzından alev püskürten demir döküm ejderha. Dijital olarak kontrol edilebiliyor
﻿Ağzından alev püskürten demir döküm ejderha. Dijital olarak kontrol edilebiliyor
﻿Meteoroloji kahini Kerem Ökten Şubat Mart ve Nisan ayında olacakları açıkladı
4
﻿Meteoroloji kahini Kerem Ökten Şubat Mart ve Nisan ayında olacakları açıkladı
﻿Meteoroloji kahini Kerem Ökten Şubat Mart ve Nisan ayında olacakları açıkladı
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
5
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
6
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
7
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
﻿Otomobil takla attı: 1 yaralı
﻿Otomobil takla attı: 1 yaralı
﻿Otomobil takla attı: 1 yaralı
﻿Ufuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ufuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ufuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Kafkas Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Kafkas Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Kafkas Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿MEF Üniversitesi akademik personel alacak
﻿MEF Üniversitesi akademik personel alacak
﻿MEF Üniversitesi akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.