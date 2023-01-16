﻿Otomobil takla attı: 1 yaralı

İHA'nın haberine göre kaza, merkeze bağlı Çakırpınar köyü yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 46 AFB 897 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada, ismi öğrenilemeyen sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Araçta oluşan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.