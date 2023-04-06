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Bilecik’te Sabiha Gökçen Çocuk Sosyal tesisi açılıyor

Sabiha Gökçen Çocuk Sosyal Tesisi’ndeki çalışmaları inceleyen Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, “Çocuk Sosyal Tesisimizi 11 Nisan’da çocuklarımızın hizmetine açacağız” dedi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 17:53
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Bilecik’te Sabiha Gökçen Çocuk Sosyal tesisi açılıyor

Bilecik’te Sabiha Gökçen Çocuk Sosyal tesisi açılıyor
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ANKA'da yer alan habere göre, İlgili birim müdürleriyle birlikte Sabiha Gökçen Çocuk Sosyal Tesisi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkanvekili Subaşı, sosyal tesisin 11 Nisan’da hizmete gireceğini duyurdu. Subaşı, şunları söyledi:

“Bugün Beşiktaş Mahalle’mizde yeni bir çocuk sosyal tesisi açmanın mutluluğu içerisindeyiz. Sizlerin de bildiği gibi yağan kar nedeniyle çatısı çöktüğü için bu âtıl alanı kullanamıyorduk. Daha sonrasında spor ve yaşam merkezini karşı tarafa taşıdıktan sonra burada güzel kurgulanmayan planı kendi mimarlarımız ve ekibimizle daha kullanışlı hale getirerek, çocuk sosyal tesisine çevirdik. Bu mahalledeki çocuklarımızı burasını daha iyi ve verimli şekilde kullanmış olacaklar. Annelerimiz daha rahat edecek. Şu an çevre düzenlemesi ve son çalışmalar yapılıyor. Beşiktaş Mahalle’mize hayırlı uğurlu olsun.”

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