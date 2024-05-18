69 yaşındaki Jorge Jesus kararını verdi

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran, sözleşmesinin tamamlanmasıyla birlikte Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Jorge Jesus, Al Hilal'in başında rekorları alt üst ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Portekizli çalıştırıcı geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı. Yeniden anlaşma sürecinde olduğu Al Hilal ile kariyerine devam etmeye hazırlanan Portekizli çalıştırıcı, memleketi Portekiz’e dönme planlarının olmadığını belirtti.

Al Hilal ile yaşadığı şampiyonlukların ardından gözlerini daha uzun süreli hedeflere diken Jesus, “Al Hilal’de olmasam bile, Portekiz’e dönüşüm şu an için gündemimde değil. Birkaç yıl daha yurt dışında kalmayı planlıyorum.” ifadelerini kullandı.

Portekiz futboluna da değinen deneyimli teknik adam, ülkesinin yetenekli oyuncularına Suudi Arabistan’a gelmeleri yönünde çağrıda bulundu. 69 yaşındaki Jesus, “Portekiz’in en iyi oyuncuları, özellikle büyük kulüplerde oynamak üzere Suudi Arabistan’a transfer olmalı.” şeklinde konuştu.