Bilecik'te tırların alternatif rota kullanımı endişe yaratıyor

Veliler, bu yolların çevreye toz yaydığını ve çocukları için kazalara davetiye çıkardığını belirterek yetkililerden acil çözüm talep ediyor.

Bilecik İl Trafik Komisyonu, Osmangazi Mahallesi kavşağı ile I. Organize Kavşağı arasındaki bölgede 3 bin 500 kilogramdan fazla yük taşıyan kamyon, tanker ve çekicilerin hafta içi tüm gün boyunca şehir içini kullanmasını yasakladı.

Şehir içini kullanma zorunluluğu olan büyük araçlara ise sabah 07.30-10.00 ve öğleden sonra 16.00-19.00 saatleri arasında kısıtlama getirildi. Bu saatler dışında I. OSB’ye giriş yapacak tırlar, polis kontrolünden kaçınmak için Yenişehir Kavşağı’ndan Konuralp Caddesi'ndeki Açı Koleji’nin rampasını kullanıyor. Bu rota, potansiyel bir faciaya davetiye çıkarıyor.

Veliler endişeli

Çocuklarını yaz okuluna getiren veliler, bu yolun defalarca haberlere konu olduğunu ancak önlem alınmadığını belirterek, "Allah korusun, frenleri patlayan bir tır okula girebilir. Burada yüzlerce öğrenci var ve çocuklar gün boyu okul bahçesinde oynuyor. Yetkililerden acil çözüm bekliyoruz. Bir cana zarar geldikten sonra mı bu yola çözüm bulunacak? Bu yol tozdan geçilmiyor, tırlardan çıkan toz her yere yayılıyor. Belediyenin de bu konuya el atması lazım" dedi.