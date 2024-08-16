Bilecik'te tırların alternatif rota kullanımı endişe yaratıyor

Kaynak: İHA
Bilecik'te tırların alternatif rota kullanımı endişe yaratıyor

Bilecik’te şehir içi geçişlerine getirilen kısıtlamalar sonrası alternatif yolları kullanan ağır tonajlı tırlar, çevrede tehlike saçıyor.

Veliler, bu yolların çevreye toz yaydığını ve çocukları için kazalara davetiye çıkardığını belirterek yetkililerden acil çözüm talep ediyor.

Bilecik İl Trafik Komisyonu, Osmangazi Mahallesi kavşağı ile I. Organize Kavşağı arasındaki bölgede 3 bin 500 kilogramdan fazla yük taşıyan kamyon, tanker ve çekicilerin hafta içi tüm gün boyunca şehir içini kullanmasını yasakladı.

Şehir içini kullanma zorunluluğu olan büyük araçlara ise sabah 07.30-10.00 ve öğleden sonra 16.00-19.00 saatleri arasında kısıtlama getirildi. Bu saatler dışında I. OSB’ye giriş yapacak tırlar, polis kontrolünden kaçınmak için Yenişehir Kavşağı’ndan Konuralp Caddesi'ndeki Açı Koleji’nin rampasını kullanıyor. Bu rota, potansiyel bir faciaya davetiye çıkarıyor.

Veliler endişeli

Çocuklarını yaz okuluna getiren veliler, bu yolun defalarca haberlere konu olduğunu ancak önlem alınmadığını belirterek, "Allah korusun, frenleri patlayan bir tır okula girebilir. Burada yüzlerce öğrenci var ve çocuklar gün boyu okul bahçesinde oynuyor. Yetkililerden acil çözüm bekliyoruz. Bir cana zarar geldikten sonra mı bu yola çözüm bulunacak? Bu yol tozdan geçilmiyor, tırlardan çıkan toz her yere yayılıyor. Belediyenin de bu konuya el atması lazım" dedi.

aw268396-01.jpg

aw268396-02.jpg

aw268396-03.jpg

Son Haberler
Manisa'da ortaya çıktı! 2700 yıllık geçmişi var. Dünyada nadir görülüyor Gündem
Manisa'da ortaya çıktı! 2700 yıllık geçmişi var. Dünyada nadir görülüyor
Tunceli’de buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı Yerel Haberler
Tunceli’de buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Beş ilde satış yapılacak. Hazine'den özelleştirme kararı Ekonomi
Beş ilde satış yapılacak. Hazine'den özelleştirme kararı
Çocuklar korkmasın diye süper kahraman peleriniyle ameliyathaneye götüren doktor Video
Çocuklar korkmasın diye süper kahraman peleriniyle ameliyathaneye götüren doktor
Kocaelispor lig maçına çıkmayabilir. Sebebi isyan ettirdi Spor
Kocaelispor lig maçına çıkmayabilir. Sebebi isyan ettirdi
Züccaciye dükkanına daldı: 1 yaralı Gündem
Züccaciye dükkanına daldı: 1 yaralı
Fren ile gaz pedalının yerini karıştırdı Yerel Haberler
Fren ile gaz pedalının yerini karıştırdı