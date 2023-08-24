Bilecik'te trafik kazası



Kaza dün gece Bilecik merkez Osmangazi Mahallesi Güneş Toki Alt Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre; İstasyon Mahallesinden kent merkezine seyir halindeki Hasan K. idaresindeki 54 AJC 178 plakalı motosiklet, kavşaktan Osmangazi Caddesi çıkmakta olan Süleyman D. idaresindeki 43 HC 139 plakalı araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Hasan K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi