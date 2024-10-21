Bilecik’te uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Bilecik’te uyuşturucu operasyonu

Bilecik Osmaneli'nde İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir istihbarat neticesinde bir eve operasyon düzenlendi.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir istihbarat neticesinde bir eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda T.D , F.B , M.Ş , E.T ve F.B isimli şahıslar gözaltına alındı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan adli arama kararına istinaden KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan aramada; hassas terazi, payp, metanfetamin, esrar ve bonzai ele geçirilmiştir.

Jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı.

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