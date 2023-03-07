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Slaven Bilic Watford'dan ayrıldı

Watford, Slaven Bilic ile yollarını ayırdı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 20:58
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Bilic takımdan ayrıldı

Slaven Bilic Watford'dan ayrıldı
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İngiltere Championship ekiplerinden Watford, teknik direktör Slaven Bilic ve ekibiyle yollarını ayırma kararı aldı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023 yılı başından bu yana sadece 3 galibiyet alabildi, son 8 lig maçında ise sadece 1 kez kazanabildi." denildi.

"YENİDEN ENERJİ VEREBİLECEĞİZ"
Sportif Direktör Ben Manga, "Bu sezon başarılı olmak için iddialıyız. Premier Lig'e yükselme fırsatı hala önümüzdeyken yeni bir teknik direktöre ihtiyacımız vardı. Ara transfer dönemi bittiği için tek fırsat, teknik direktörü değiştirmekti. Böylece takıma yeniden enerji verebileceğiz." açıklamasını yaptı.

 

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