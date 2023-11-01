Bilinçli meyve tüketimi ile kolesterolü dengelemek mümkün mü?

Meyvelerin, yüksek miktarda posa içermesi sebebiyle bağırsakların düzenli çalışmasında ve kolesterol seviyesinin kontrolünde büyük rol oynadığına dikkat çeken Diyetisyen Sena Genç, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar…

KAYNAK: DHA
Bilinçli meyve tüketimi ile kolesterolü dengelemek mümkün mü?

“Elma, portakal, muz, mandalina, ayva, nar, greyfurt, armut, kivi gibi bütün kış meyveleri vitamin yönünden zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Antioksidan ve antienflamatuar özelliklerinden dolayı enfeksiyonlara karşı da vücudun direncini artırır. Kolesterolü dengeler, kalbi korur ve cildi güzelleştirir. Lif oranları yüksek olduğu için bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar” diyen Diyetisyen Sena Genç, meyve tüketirken dikkat edilmesi gerekenler ve kış aylarında tüketebilecek meyveler hakkında açıklamalar yaptı. İşte o açıklamalar:

GENÇ: MEYVELERİ KURUYEMİŞ YA DA SÜT İLE TÜKETİN

“Meyveler, yüksek miktarda posa (lif) içermesi sebebiyle bağırsakların düzenli çalışmasında ve kolesterol seviyesinin kontrolünde büyük rol oynamaktadır. Meyveler bir yağ grubu (kuruyemişler) veya bir süt grubu (kefir, yoğurt, süt) ile birlikte tüketilince, tokluk hissi daha uzun süre devam edecektir ve şekeri daha yavaş yükseltecektir. Özellikle şeker hastalığınız varsa, şekeri yüksek meyveler ve kuru meyvelerden uzak durmanızda fayda var. Porsiyon kontrolüne mutlaka dikkat edilmelidir çünkü gereksinimden fazla tüketildiğinde fazladan enerji alımına sebep olacağından kilo kontrolüne ters etki yaratabilir. Meyveler früktoz (meyve şekeri) içeren basit karbonhidratlardır fazla yendiğinde, fazla kalori alınmasına neden olunur. Bu fazla kalori de kilo olarak geri döner”

KIŞ MEYVELERİNİN BESİN DEĞERLERİ NELERDİR?

Dyt. Sena Genç, kış meyvelerinde bulunan besin değerlerini şöyle sıraladı:

“100 gram nar: 61 kcal enerji, 9,3 gram karbonhidrat, 0,2 gram yağ ve 10,2 gram diyet lifi içerir. A ve C vitaminin önemli kaynağıdır.


150 gram elma: 78 kcal enerji, 0,5 gram protein, 17 gram karbonhidrat, 3 gram lif ve 1 gram yağ içerir. A ve C vitaminin önemli kaynağıdır.


100 gram ayva: 52,5 kcal enerji, 14 gram karbonhidrat, 0,4 gram protein, 0,1 gram yağ, 1,7 gram lif içerir. C vitaminin önemli kaynağıdır.

“100 gram portakalda 46 kcal enerji, 11,54 gr karbonhidrat, 9,14 gr şeker, 0,21 gr yağ ve 0,70 gr protein, 2,4 gr lif bulunmaktadır. C vitaminin önemli kaynağıdır.

150 gram mandalina: 75 kcal enerji, 1 gram protein, 15 gram karbonhidrat, 3 gram lif,1 gram yağ içermektedir. C vitaminin önemli kaynağıdır.


100 gram greyfurt: 50 kcal enerji, 8,9 gram karbonhidrat, 0,6 gram protein, 0,1 gram yağ ve 0,6 gram lif içerir. C vitaminin önemli kaynağıdır.


150 gram kivi: 91 kcal enerji, 1,5 gram protein, 6 gram diyet lifi, 1 gram yağ ve 16 gram karbonhidrat içermektedir. C vitaminin önemli kaynağıdır.”


MEYVE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Kış meyvelerinin yararlarından da söz eden Dyt. Genç, “Elma, portakal, muz, mandalina, ayva, nar, greyfurt, armut, kivi gibi bütün kış meyveleri vitamin yönünden zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Antioksidan ve antienflamatuar özelliklerinden dolayı enfeksiyonlara karşı da vücudun direncini artırmaya yardımcı olur. Kolesterolü dengeler, kalbi korur ve cildi güzelleştirir. Lif oranları yüksek olduğu için bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar” dedi.

YETİŞKİNLERDE GÜNLÜK 2-3 PORSİYON TERCİH EDİLEBİLİR


Günlük meyve tüketiminin ne kadar olması gerektiğini anlatan Dyt. Genç, “Kişinin günde yemesi gereken meyve miktarı yaşı, cinsiyeti, kilosu, hastalığı, günlük alması gereken kaloriye göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak çocuklarda ve büyüme çağında meyve günde en az 3 porsiyon alınması, yetişkinlerde ise 2-3 porsiyon alımı yeterlidir” diye konuştu.

Meyvelerin gereksinimden fazla tüketildiğinde fazladan kalori alımına sebep olması nedeniyle kilo kontrolünü olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken Dyt. Genç, “Çünkü meyveler früktoz (meyve şekeri) içeren basit karbonhidratlardır. Fazla tüketildiğinde, fazla kalori alınmasına neden olunur. Bu fazla kalori de kilo olarak geri dönebilir. Bu yüzden meyve tüketiminde porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir. Özellikle gece yatmadan 3-4 saat öncesine kadar tüketilmiş olmalıdır” şeklinde konuştu.

DHA


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