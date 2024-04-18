BİLSEM sonuçları açıklandı

BİLSEM'de 10 Şubat- 14 Nisan 2024 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre ön değerlendirmeye alındı.

Ön değerlendirme sonuçları ise 18 Nisan günü (bugün) adaylara duyuruldu.

BİLSEM SINAVI NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumları olarak tanımlanmaktadır.

SONUÇLARA NASIL BAKILIR?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, sınav sonuçlarına MEB'in resmi adresinden ulaşabilecekler.