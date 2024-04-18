BİLSEM sonuçları açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
BİLSEM sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel yetenekli öğrencilerin tespiti için yapılan Merkezi Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme sonuçları açıklandı.

BİLSEM'de 10 Şubat- 14 Nisan 2024 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre ön değerlendirmeye alındı.

Ön değerlendirme sonuçları ise 18 Nisan günü (bugün) adaylara duyuruldu.

BİLSEM SINAVI NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumları olarak tanımlanmaktadır.

SONUÇLARA NASIL BAKILIR?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, sınav sonuçlarına MEB'in resmi adresinden ulaşabilecekler.

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