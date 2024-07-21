Bin 350 rakımda kiraz hasadı

Yüksek rakımda yetiştirilen Napolyon kirazının kilosu, 80 TL'den alıcı bulurken, bu durum çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

İnegöl'ün kırsal Kıran Mahallesi'nde yapılan kiraz hasadında, kirazların yüksek rakımda geç yetişmesinin fiyatları artırdığı belirtildi. Merkezde yapılan kiraz hasadında fiyatlar 35 TL civarındayken, yüksek rakımda yetişen kirazların fiyatı 80-85 TL'ye kadar çıktı.

Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Kıran Mahallesi'nde yaklaşık 700 ton kiraz üretildiğini ve yüksek rakımda geç hasat yapmanın çiftçilere daha iyi kazanç sağladığını belirtti. Çelik, "Yüksek rakımlı bölgelerde, kirazın daha geç olgunlaşması, fiyatların artmasına ve çiftçilerin daha iyi kazanç sağlamasına neden oluyor. İnegöl ovamızda kiraz yetiştiren çiftçilerimizin para kazanmadığını gözlemledik. Bu nedenle, yüksek rakımlı köylerde kiraz üretimi daha verimli ve kazançlı oluyor" dedi.

Kiraz üreticisi Kazım İmer ise, "Kıran Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıldır kiraz üretimi yapıyorum. Bu yıl kiraz fiyatları kalibreye göre 70 TL'den başlayıp 80-85 TL arasında değişiyor. Fiyatlardan memnunuz çünkü kirazın geç hasat edilmesi ve yüksek rakımlı bölgelerde yetiştirilmesi nedeniyle fiyatlar artıyor. İnegöl'ün ovalarında kiraz yetiştirmek yerine yüksek rakımlı bölgelerde üretim yapmak daha kazançlı" şeklinde konuştu.

Kiraz hasadının devam ettiği bölgede, yüksek rakımlı köylerde kiraz üretiminin verimli olduğu ve çiftçilere iyi kazanç sağladığı ifade edildi. Yüksek rakımda yapılan kiraz üretiminin İnegöl'ün genel kiraz piyasasında fark yaratacağı ve çiftçilerin bu durumdan olumlu etkileneceği öngörülüyor.