Bina çatısındaki yangın paniğe neden oldu

İstanbul Esenyurt’ta beş katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Alevlerin bitişikte binanın çatısına sıçramasıyla yangın büyüdü. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

KAYNAK: DHA
Bina çatısındaki yangın paniğe neden oldu

Yangın, Esenyurt Turgut Özal Mahallesi 116. Sokakta saat 14.40 sıralarında çıktı. 5 katlı binanın çatısından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlerin büyümesiyle çatı yanmaya başladı.

Alevlerin bitişikteki binanın çatısına sıçradığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iki binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Mahalle sakini Arzu Sapmaz ‘"Baya ağır bir koku vardı, evin içerisini gezdim prizlere baktım evin içinde gibiydi koku. Bütün prizlere baktım bir şey yok, yan komşuma söyledim kontrol etsin diye sonra asansöre baktık asansörde bir şey var mı diye baktık yok. Camdan dışarı baktım karşı bina hafif bir duman vardı önce, ben komşulara seslenirken bir anda çoğaldı diğer binayı sardı alevler cama çarpıyordu çok korktuk’’ dedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor.

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