15 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tehlike kapıda. İzmir Bayraklı'da bina deprem raporları açıklandı

Tehlike kapıda. İzmir Bayraklı'da bina deprem raporları açıklandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir’in Bayraklı ilçesinde bina deprem testi verilerini açıkladı. Özuslu, “Bayraklı'da test ettiğimiz 33 bin binanın yüzde 70'i depreme dayanıklı değil” dedi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 21:45
Takip Et

Bina deprem raporları açıklandı. İzmir Bayraklı tehlikede

Tehlike kapıda. İzmir Bayraklı'da bina deprem raporları açıklandı
+
Aa
-

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Fuar İzmir'de düzenlenen makine ve üretim sektörlerini bir araya getiren Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı-IMATECH'in açılışına katıldı. Açılışta konuşan Özuslu, Kahramanmaraş depremleri üzerinden İzmir'i bekleyen depreme dikkat çekti.

"İZMİR DEPREMİ BEKLİYOR"

Yüzyılın en büyük doğal felaketinin yaşandığını kaydeden Özuslu, "Ama şunu bilmek zorundayız, doğal felaketler, depremler olacaktır. İzmir'imizi de bekliyor. Bilim insanları açık olarak bunu söylüyorlar. İzmir'de de diri faylar var. Deprem bölgemizdeki sanayicilerimizin nasıl evleri etkilendiyse, sanayi tesislerimiz de etkilendi. Türkiye'nin sanayi merkezleri olan İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir gibi bölgelerde 'depreme ne kadar hazırlıklıyız' diye sormalıyız. Bütün sanayi tesisleri sormalı. Organize sanayi bölgelerinin yönetimleri sormalı." diye konuştu.

"33 BİN BİNANIN YÜZDE 70'İ DAYANIKSIZ"

Belediye olarak vatandaşların evlerinin performans testlerini ücretsiz yapmaya başladıklarını aktaran Özuslu, şöyle devam etti:

"Bayraklı'da test ettiğimiz 33 bin binanın yüzde 70'inin mühendislik hizmetleri, teknik, depreme dayanıklılık ve hazırlık olarak yeterli düzeyde olmadığı görülüyor. Uzmanlar da söylüyor yapı stokumuzun kötü olduğunu. Onun için organize sanayi bölgelerinde bundan sonra yapacağımız her fabrikayı daha dayanıklı yapalım. Mevcut fabrikalarımızın depreme ne kadar dayanıklı olduğunu test edelim ve onları güçlendirelim ki olası bir depremde sanayi, üretim ayakta kalsın. Çünkü üretirsek var olacağız. Yoksa emin olun depremin o büyük can kayıpları ve bina kayıpları yanında ekonomik kayıpları aslında daha büyük bir yıkıcı etkiye yol açar ki bunun altından kalkmak çok güç olabilir."

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
1
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
2
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
3
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
4
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
5
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
6
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
7
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Galatasaray Nef şansını kaybetti
﻿Galatasaray Nef şansını kaybetti
﻿Galatasaray Nef şansını kaybetti
﻿Gaziantep Basketbol kupaya veda etti
﻿Gaziantep Basketbol kupaya veda etti
﻿Gaziantep Basketbol kupaya veda etti
﻿Galatasaray havlu attı
﻿Galatasaray havlu attı
﻿Galatasaray havlu attı
﻿Kayseri'de hasar tespit çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı. 975 ağır hasarlı yapı
﻿Kayseri'de hasar tespit çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı. 975 ağır hasarlı yapı
﻿Kayseri'de hasar tespit çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı. 975 ağır hasarlı yapı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.