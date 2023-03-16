16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İnşaat mühendisi kendisini bakın nasıl savundu. Çok sayıda kişiye mezar olmuştu

İnşaat mühendisi kendisini bakın nasıl savundu. Çok sayıda kişiye mezar olmuştu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Adana'da çok sayıda kişiye mezar olan Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi Atilla Tuğran savunmasında hayatını kaybeden vatandaşları suçladı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 02:59
Takip Et

Çok sayıda kişiye mezar olmuştu! İnşaat mühendisi kendisini bakın nasıl savundu

İnşaat mühendisi kendisini bakın nasıl savundu. Çok sayıda kişiye mezar olmuştu
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli ilk depremde hasar alan ardından ikinci depremde yıkılan, Adana'daki Mete Apartmanı'nın enkazında çok sayıda kişi, hayatını kaybetti.

Depremlerden sonra Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yıkılan binaların yapımında sorumluluğu olanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda gözaltına alınan şüphelilerden, Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi Atilla Tuğran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 16 Şubat'ta tutuklandı.

Yetkililer tarafından Mete Apartmanı'ndan alınan karot örneğinin de deprem dayanıklılık testini geçemediği öğrenildi.

"BİNAYA GİREN VATANDAŞLAR, İKİNCİ DEPREMDE GÖÇÜK ALTINDA VEFAT ETMİŞTİR"

DHA'nın haberine göre; Atilla Tuğran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Tuğran, "Mete Apartmanı, ilk depremde yıkılmamış, hasar görmüştür. Bina sakinleri, ilk depremden sonra dışarı çıkıp, binayı kontrol ettiklerinde binanın hasar gördüğünü fark etmişler. Apartmanın WhatsApp grubu üzerinden de hasarlı fotoğraf ve video paylaşılmışlar. Maalesef buna rağmen daha sonra binaya giren vatandaşlar, ikinci depremde göçük altında vefat etmiştir." diye konuştu.



"ÜZERİME ATILI SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Tuğran "Binanın yapımı 1997 yılıdır. Müteahhit binanın iskanını almamış ancak o dönemki mevzuata uygun olarak yapımı tamamlanmıştır. Bina ilk depremde hasar gören kolonun bulunduğu kısımdan ikinci depremde yıkılmıştır. Diğer kısımları sağlam, ayakta kalmıştır. Binanın yıkılmasında kusurum yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
1
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
2
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
3
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
4
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
5
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
6
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
﻿Depremin ardından bu kez de selin vurduğu Balıklıgöl'ün balıklarına ne oldu
7
﻿Depremin ardından bu kez de selin vurduğu Balıklıgöl'ün balıklarına ne oldu
﻿Depremin ardından bu kez de selin vurduğu Balıklıgöl'ün balıklarına ne oldu
﻿Bolu'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Bolu'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Bolu'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Balıkesir'de FETÖ operasyonu 5 şüpheliye gözaltı
﻿Balıkesir'de FETÖ operasyonu 5 şüpheliye gözaltı
﻿Balıkesir'de FETÖ operasyonu 5 şüpheliye gözaltı
﻿Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
﻿Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
﻿Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
﻿Çadır kent sağanak yağış nedeniyle tahliye edildi
﻿Çadır kent sağanak yağış nedeniyle tahliye edildi
﻿Çadır kent sağanak yağış nedeniyle tahliye edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.