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Küçükçekmece’deki kedi düşmanı yine sahnede

İstanbul Küçükçekmece'dee site içindeki bina girişinde bekleyen kedi, bina sakini tarafından dakikalarca şiddet gördü. Kediyi darbeden kişi, 2019 yılında da aynı sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gündeme gelmişti.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 10:00
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Bina girişinde kediye eziyet etti. Küçükçekmece’deki kedi düşmanı yine sahnede

Küçükçekmece’deki kedi düşmanı yine sahnede
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DHA'nın haberine göre Küçükçekmece’de 2019 yılında bir sitede kedileri zehirlediği iddiası gözaltına alınan Aytuğ Koyuncu’nun aynı sitede kediye uyguladığı şiddet güvenlik kamerasına yansıdı.

Site girişinden binanın Aytuğ Koyuncu girişteki kediyi gördü. Önce dış kapıyı kapatarak kedinin kaçmasını engelleyen Koyuncu, kediyi uzun bir süre tekme ve yumruklarla darbettikten sonra binanın dış kapısını araladı.

 

Kedi kapı arasından kaçtı. Bu sırada binaya giren başka bir kişiye kapıyı tutan Aytuğ Koyuncu hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaşanan korku dolu anları sitede bulunan güvenlik kamerası kaydetti.



Aytuğ Koyuncu’nun farklı tarihlerde site bahçesinde yürürken önüne gelen kedilere tekme attığı güvenlik kameralarına yansıdı. 

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novaro yılı
25.01.2023 10:16
Bu sapığı oraya kilitleyeceksin o zavallı hayvana attığı tekmeler gibi tekmeleyeceksin.Kapıyı açsa hayvan gidecek özellikle açmıyor tekmelemek için nasıl bir sapıklık bu  
 
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