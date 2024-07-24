Binadan kopan beton aracın üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Gaemi Tayfunu, Tayvan’da facialara neden olmaya devam ediyor. . Hualian şehrinde fırtına nedeni ile bir binanın çatısı uçtu. Bu sırada bir aracın üzerine binadan kopan beton blok düştü. Aracın içerisinde 3 kişiden anne hayatını kaybettiği, çocuğun ise ağır yaralandı. Baba ise kazadan yara almadan kurtulmaya başardı.

İKİ GÜN RESMİ TATİL İLAN EDİLDİ

Tayvan’ı kasıp kavuran Gaemi Tayfunu yüzünden 2 gün resmi tatil ilan edildi. Acil müdahale için ise ülke genelinde 20 binden fazla asker hazır bekliyor.