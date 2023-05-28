Binali Yıldırım'ın eşi oyunu kime verdi. Oy kabininden geç çıkan eşine "Hanım karar veremedin mi?" diye sordu

Editör: Osmancan Erok
Türkiye’de Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'da sona erecek.
AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda oyunu, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Tuzla'da Emlak Konut Cemil Meriç İlkokul ve Ortaokulu'nda kullandı.
Binali Yıldırım, saat 12.00 sıralarında geldiği okulda, 1055 numaralı sandıkta görevlilere kimlik belgelerini ibraz ederek oyunu kullandı.
Yıldırım oyunu kullandıktan sonra 30 saniye kabinden geç çıkan eşi Semiha Yıldırım'a "Ne oldu hanım karar veremedin mi?" diye sordu.
Binali Yıldırım’ın sorusunun üzerine sınıfta bir anda kahkaha tufanı oluştu.
Yıldırım’ın bu anları sosyal medyada gündem oldu.