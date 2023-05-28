Binali Yıldırım'ın eşi oyunu kime verdi. Oy kabininden geç çıkan eşine "Hanım karar veremedin mi?" diye sordu

İkinci tur seçimlerinde oy kullanmaya giden Binali Yıldırım’ın oy kabininden geç çıkan eşine "Ne oldu hanım karar veremedin mi?" diye sorması gündem oldu.

Binali Yıldırım'ın eşi oyunu kime verdi. Oy kabininden geç çıkan eşine "Hanım karar veremedin mi?" diye sordu

Editör: Osmancan Erok

Türkiye’de Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'da sona erecek.

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda oyunu, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Tuzla'da Emlak Konut Cemil Meriç İlkokul ve Ortaokulu'nda kullandı.

Binali Yıldırım, saat 12.00 sıralarında geldiği okulda, 1055 numaralı sandıkta görevlilere kimlik belgelerini ibraz ederek oyunu kullandı.

Yıldırım oyunu kullandıktan sonra 30 saniye kabinden geç çıkan eşi Semiha Yıldırım'a "Ne oldu hanım karar veremedin mi?" diye sordu.

uiuyloij.jpg

Binali Yıldırım’ın sorusunun üzerine sınıfta bir anda kahkaha tufanı oluştu.

Yıldırım’ın bu anları sosyal medyada gündem oldu.

gjghk.jpg

Öne Çıkanlar
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Adil Serdar Saçan’ın cenazesinde bir utanmaz AKP’li
Adil Serdar Saçan’ın cenazesinde bir utanmaz AKP’li
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Son Haberler
13'üncü kattan düşen eşi ve 2 çocuğunu son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurladı Güncel
13'üncü kattan düşen eşi ve 2 çocuğunu son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurladı
Oy kullanmaya ambulansla gittiler Güncel
Oy kullanmaya ambulansla gittiler
Brüksel Maratonu'nda ilginç anlar Spor
Brüksel Maratonu'nda ilginç anlar
19 seçmenli köyde oy verme işlemi tamamlandı Güncel
19 seçmenli köyde oy verme işlemi tamamlandı
Erdoğan oy kullanırken gerginlik çıktı. Erdoğan’ın sinirlendiği anlar kameraya yansıdı Siyaset
Erdoğan oy kullanırken gerginlik çıktı. Erdoğan’ın sinirlendiği anlar kameraya yansıdı
Mehmet şef oğlunun düğününde köçek oynatıp göbek attı Magazin
Mehmet şef oğlunun düğününde köçek oynatıp göbek attı
Atlarıyla oy kullanmaya gittiler Güncel
Atlarıyla oy kullanmaya gittiler