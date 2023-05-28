Binali Yıldırım'ın eşi oyunu kime verdi. Oy kabininden geç çıkan eşine "Hanım karar veremedin mi?" diye sordu

İkinci tur seçimlerinde oy kullanmaya giden Binali Yıldırım’ın oy kabininden geç çıkan eşine "Ne oldu hanım karar veremedin mi?" diye sorması gündem oldu.