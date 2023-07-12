Binanın çatısı alev alev yandı

Esenyurt'ta bir binanın çatısında yangın çıktı. 4 katlı binanın çatısı alev alev yanarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Binanın çatısı alev alev yandı

İHA ve DHA'nın haberlerine göre, Esenyurt Pınar Mahallesi'de bulunan metruk binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gelişmeler az sonra.

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