Binbir Kilise’de dini yapılar bulundu

Konya-Karaman sınırında, kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan sönmüş volkanik Karadağ, çevresindeki tarihi yapılarla dikkati çekiyor. Bölgede “Binbir Kilise” olarak adlandırılan alan, çoğunluğu ayakta kalan kilise, manastır ve mezarlarıyla Anadolu kültürü bakımından büyük önem taşıyor.

ONLARCA MEDENİYETİN İZİ

Milattan sonra 4. ve 9. yüzyıllar arasında piskoposluk merkezi olduğu sanılan ve Üçkuyu köyü adıyla bilinen Değle Ören Yeri ise bu yapıların önemli bir bölümüne ev sahipliği yapıyor. Binlerce yıl birçok medeniyete ev sahipliği yapan Karadağ’ın yamaçlarında Hititler’den Osmanlı’ya onlarca medeniyetin izleri görülebiliyor.

ZENGİN KÜLTÜREL MİRAS

Çok sayıda kilise ve manastırın bulunduğu bölge, bazı kaynaklarda “Barata Antik Kenti” olarak geçse de antik dönemdeki adı kesin olarak bilinmiyor. Avrupa’dan Kudüs’e giden Hristiyan hacıların uğrayarak ziyaret ettiği bir yer olan bölge, Geç Antik Çağ’ın en önemli üç merkezi arasında gösteriliyor. Bölge, onlarca kilise, manastır ve mezarlar ile inanç turizmi açısından zengin kültürel mirası barındırıyor.

BİLİNEN YERLEŞİMLERDEN BİRİ

Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Karadağ Binbir Kilise’nin Doğu Roma Dönemi Dini Mimarisi Arkeolojik Yüzey Araştırması çalışması başlatıldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Erken Hristiyan ve Bizans Sanatları Ana Bilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi İlker Mete Mimiroğlu başkanlığında yürütülen çalışmada, yeni buluntular envantere eklendi.

Mimiroğlu, AA muhabirine, Karadağ Binbir Kilise’nin Anadolu’daki erken dönemlerden itibaren bilinen yerleşimlerden biri olduğunu söyledi.