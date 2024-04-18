Bindiği motosiklet üniversiteli Melek’in sonu oldu: Kazadan 3 gün önce yaptığıyla yürekleri burktu

Kaynak: DHA
Bindiği motosiklet üniversiteli Melek’in sonu oldu: Kazadan 3 gün önce yaptığıyla yürekleri burktu
Yalova’da otomobille çarpışan motosiklette bulunan ve kazada ağır yaralanan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Melek Karakaş, yaşam mücadelesini kaybetti. Melek'in kazadan 3 gün önce organ bağışında bulunduğu ortaya çıktı.

Yalova'dan, Bursa istikametine seyreden Ziya Önder yönetimindeki motosiklet, aynı istikametteki R.A. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Sürücü Ziya Önder ile arkasında yolcu konumunda bulunan Melek Karakaş çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten savrularak yaralandı.

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Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırdı.

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Sürücü Ziya Önder tedavisinin ardından taburcu olurken, başından aldığı darbe sonucu ağır yaralanan Melek Karakaş 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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KAZADAN 3 GÜN ÖNCE ORGANLARINI BAĞIŞLAMIŞ

Uludağ Üniversitesi’nde Mimarlık Bölümü öğrencisi olan 21 yaşındaki Melek Karakaş'ın, kazanın 3 gün öncesinde organ bağışında bulunduğu ortaya çaktı.

Melek’in organlarının kan grubu ve dokusu uyuşacak hastalara nakli konusunda girişim başlatıldı.

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Öte yandan serbest bırakılan motosiklet ve otomobil sürücüsünün, genç kızın hayatını kaybetmesi sonrasında yeniden ifadelerinin alınacağı ve adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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